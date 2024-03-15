Публикации блогера-иноагента из Дзержинска Андрея Рудого* проверяет полиция

Нижегородский блогер, ныне проживающий во Франции, сообщил о внимании русской полиции к нему.Публикации блогера из Дзержинска Андрея Рудого* проверяет полиция, сообщает "НьюсНН" со ссылкой на его соцсети.
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