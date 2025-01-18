Гепатиты B и C на Камчатке: 36 пациентов заражены в онкодиспансере

В онкодиспансере Камчатки выявлено заражение гепатитами B и C у 36 пациентов. В связи с инцидентом работа учреждения временно приостановлена, а власти предпринимают меры для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.