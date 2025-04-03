В Россию едет гибридный Tank 700 в новой версии

До конца весны в продажу поступит внедорожник в исполнении Hi-Performance. Такому «семисотому» положена мощная бензоэлектрическая установка с возможностью подзарядки, как у топового Tank 700 Edition One, при этом экстерьер оформлен как у «средней» комплектации Superior — то есть без агрессивного обвеса.