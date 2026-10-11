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Сафонов — о шансах на приз лучшему вратарю года: «Не сильно рассчитываю на победу. Мне бы не 10-м быть хотя бы»

Сафонов — о шансах на приз лучшему вратарю года: «Не сильно рассчитываю на победу. Мне бы не 10-м быть хотя бы»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о конкурентах на награду лучшему вратарю 2026 года в мировом футболе.

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