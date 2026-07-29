В развитие Азнакаевского района за пять лет вложили 40 млрд рублей

Фото предоставлено Тансылу Саниевой Развитие промышленности, реализация крупных инвестиционных проектов, строительство социальных объектов и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами муниципального форума «Работаем на результат!», который прошел в городе Азнакаево.
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