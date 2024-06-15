Водитель, сбивший насмерть пять человек в Благовещенске, попросил прощения

Мужчина признался, что не помнит момент, когда он протаранил толпу.Pr Scr t.me/amursledcom--> Виновник автокатастрофы в Благовещенке, жертвами которой стали пять человек, признал свою вину в суде и попросил прощения у родных погибших и пострадавших.
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