В кампусе УрФУ появится новый арт-объект «Час икс»

В Новокольцовском районе появится арт-объект «Час икс». Он разместится на территории кампуса УрФУ, между корпусами Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления, которые построят к декабрю 2025 года.
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