Роспотребнадзор подтвердил отсутствие вируса Бурбон в России

В Нью-Йорке впервые выявили случай заражения вирусом Бурбон. Вакцины пока не существует. Смертельно опасный патоген распространяют клещи "Одинокая звезда", популяции которых сосредоточены в Северной и Южной Америках.
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