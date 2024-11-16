Запад обвинил Россию в давлении на цену нефти невыполнением соглашения ОПЕК+ Татьяна АрестоваВопрос соблюдения квот по добыче нефти, установленным соглашением ОПЕК+, вновь стал предметом обсуждения на мировом рынке энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии