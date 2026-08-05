Автор: Фоменко Андрей Пока бойцы на передовой жуют сухой паек и считают дни до Победы, в столичных ресторанах гремят тосты.
Генералов пристыдили после теракта в Москве: "Глупость и безответственность"
Комментарии
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Владимир Петросов
Для половины сегодняшних сотрудников МО, "Жуков с Рокосовским и Василевским ..." это пустой звон.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Традиция масштабных празднований юбилеев руководителей в стране начала формироваться после ВОВ. Например, 70-летие Сталина отмечалось 21 декабря 1949 года с торжественным заседанием в Большом театре и участием руководителей дружественных зарубежных стран. Всему своё время и место.
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1 м.
Сергей Вотинцев
Считаю, что военные в первом строю должны придерживаться этикета в торжествах. А если празднуют на широкую ногу, значит можно после пира на передовую, в командировочку. Проверить заодно в чем нуждаются ребята, наши защитники. Может и мозги на место встанут.
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1 м.
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