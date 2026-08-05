Генералов пристыдили после теракта в Москве: "Глупость и безответственность"

Традиция масштабных празднований юбилеев руководителей в стране начала формироваться после ВОВ. Например, 70-летие Сталина отмечалось 21 декабря 1949 года с торжественным заседанием в Большом театре и участием руководителей дружественных зарубежных стран. Всему своё время и место.

Сергей Вотинцев

Считаю, что военные в первом строю должны придерживаться этикета в торжествах. А если празднуют на широкую ногу, значит можно после пира на передовую, в командировочку. Проверить заодно в чем нуждаются ребята, наши защитники. Может и мозги на место встанут.