Сегодня, 5 августа исполнилось бы 32 года Апряткину Алексею Руслановичу (позывной Ланиста). Прошло 3,5 года как тебя нет с нами, а боль не утихает.
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Сегодня, 5 августа исполнилось бы 32 года Апряткину Алексею Руслановичу (позывной Ланиста). Прошло 3,5 года как тебя нет с нами, а боль не утихает.
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