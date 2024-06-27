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Гражданин положил в банк 350 000 рублей, а через год ему вернули только 257 000: что решил Верховный суд

Гражданин положил в банк 350 000 рублей, а через год ему вернули только 257 000: что решил Верховный суд

Передавая банку свои сбережения, граждане рассчитывают увеличить их за счет начисленных процентов. Но, к сожалению, не всегда это удается: есть примеры, когда банки не только не выплачивали проценты, но даже возвращали гражданину меньше, чем он изначально положил на счет.

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