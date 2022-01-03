News Front - Новостной Фронт

8 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    мраморную нет ,а вот если его извалять в говне то получится вполнеЮлия Витязева: Мр...
  • Boris Max
    Канцлеру для начала надо внутри своего правительства добиться, что бы тебя уважали и прислушивались. А так, за каким ...Bild: канцлер Гер...
  • Валентин Щербаков
    Пушкову виднее, однако Байден, уже после переговоров с Путиным по телефону, не единожды предупреждал РОССИЮ о введени...Пушков рассказал,...

AUKUS: 2022 год может оказаться переломным для мирового военно-политического баланса

AUKUS: 2022 год может оказаться переломным для мирового военно-политического баланса

Возникновение трехстороннего военного альянса Австралия-Великобритания-США, получившего звучное название AUKUS, было неожиданным для большинства аналитиков и даже партнеров указанных стран по НАТО Впрочем, наибольшее возмущение вызвал не столько уровень доверия между союзниками, сколько финансовая сторона вопроса: после того, как Австралия в одностороннем порядке аннулировала сделку с Парижем по поставке подводных лодок на 56 миллиардов евро, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал AUKUS «ударом в спину».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх