AUKUS: 2022 год может оказаться переломным для мирового военно-политического баланса

Возникновение трехстороннего военного альянса Австралия-Великобритания-США, получившего звучное название AUKUS, было неожиданным для большинства аналитиков и даже партнеров указанных стран по НАТО Впрочем, наибольшее возмущение вызвал не столько уровень доверия между союзниками, сколько финансовая сторона вопроса: после того, как Австралия в одностороннем порядке аннулировала сделку с Парижем по поставке подводных лодок на 56 миллиардов евро, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал AUKUS «ударом в спину».