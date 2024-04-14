МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Говорили же умные люди 6"Ребята,давайте жить дружно ,ходить друг другу в гости и пить чай с малиновым вареньем.Нет,да...От смеха над «мул...
  • Анатолий
    Эрдогаша. Переезжай в Ростов. Там постепенно все бывшие кучкуются.Игры с западом за...
  • Сергей Федотов
    😆 "А нас-то за що?" болезнь заразная 😜"А ведь их предуп...

Глава МИД Таджикистана публично осудил Россию и пожалел террористов из Крокуса. Ответ россиян не заставил себя ждать

Глава МИД Таджикистана публично осудил Россию и пожалел террористов из Крокуса. Ответ россиян не заставил себя ждать

 Сегодня 1,5K прочитали На днях произошло поистине вопиющее событие. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече в Минске, где 12 апреля состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств СНГ, позволил себе ряд хамских высказываний в адрес России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А власть-то наша проглотила, лекцию бездарного дипломата без образования, вот так и будем жить с этими дикарями!😜👈👍
Ответить
18 час.
Fialka
разорвать все связи и вернуть всех/без изключения/ таджиков домой на родину
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх