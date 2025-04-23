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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич был близок к трипл-даблу (31+12+9) в победной игре с «Миннесотой»

Второй матч плей-офф против «Тимбервулвз» завершился в пользу хозяев (94:85). Серия перемещается на арену «Миннесоты» при равном счете 1-1.

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