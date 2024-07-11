Синоптик Вильфанд: в России будет аномальная жара во второй половине недели

Во второй половине во многих регионах ожидается рекордная жара. Температура воздуха резко поднимется в центральной части страны и на юге Европейской территории, предупредил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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