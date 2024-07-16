В поисках легкого заработка житель Твери оказался под стражей

23-летний тверитянин в поисках быстрого и легкого заработка выбрал скользкую дорожку. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчину задержали по подозрению в распространении наркотиков.
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