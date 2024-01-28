Стала известна повестка планерки в Администрации Петрозаводска

Мероприятие, как обычно, открыто для всех горожан В понедельник, 29 января, на открытой планерке в Администрации Петрозаводска обсудят работу Карельского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд».
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