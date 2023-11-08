БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Встреча по Зе-формуле на Мальте: новый год все ближе, а результат не очевиден

Встреча по Зе-формуле на Мальте: новый год все ближе, а результат не очевиден

Роман Рейнекин.   Вы, наверное, уже успели подзабыть о «формуле мира» Зеленского, а между тем промоутеры этого документа не списали его со счетов, а с упорством, достойным то ли восхищения, то ли лучшего применения, продолжают пропихивать заложенные в нем 10 пунктов финализации военного конфликта на Украине в центр мировой политической повестки.

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