Закон с 1 октября 2026 запретит скидки на маркетплейсах без согласия

С 1 октября 2026 года новый закон запретит маркетплейсам снижать цены без согласия продавцов. По словам Евгения Машарова из Общественной палаты, это устранит правовую неопределенность и повысит прозрачность платформенной экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
По-моему, вполне нормальное требование. Есть сертификат, декларация, если нужна маркировка всё это должно быть подтверждено.