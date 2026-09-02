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Царьград

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Закон с 1 октября 2026 запретит скидки на маркетплейсах без согласия

Закон с 1 октября 2026 запретит скидки на маркетплейсах без согласия

С 1 октября 2026 года новый закон запретит маркетплейсам снижать цены без согласия продавцов. По словам Евгения Машарова из Общественной палаты, это устранит правовую неопределенность и повысит прозрачность платформенной экономики.

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