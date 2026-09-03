Уничтожение тыловой логистики противника: ВС РФ поразили склады под Киевом Минувшей ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военной и логистической и.
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