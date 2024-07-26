Intel на самом деле не решила проблему с нестабильной работой своих процессоров? Новые данные указывают на ещё одну важную причину

Несколько дней назад Intel опубликовала заявление о том, что наконец-то нашла первопричину всех проблем с процессорами Core 13-го и 14-го поколений, и уже в августе мы получим патчи, которые всё исправят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии