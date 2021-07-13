The Economist: Америка бросает своих союзников на произвол судьбы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаThe Economist: Америка бросает своих союзников на произвол судьбы Финал бесславной авантюры Соединенных Штатов в Афганистане комментирует британский журнал The Economist.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоТам вообще никто, ничего, кроме потерь не приобрел, совершенно бесполезная гибель людей, начиная еще с англичан. Не зря назвали Афган "могилой империй".КНКапитан немоХохлам надо бы задуматься. Но некому и нечем думать...АМАндрей МедведниковЦелью присутствия американцев в Афгане не было создание сильного и независимого государства. Американцы еще не создали ни одно жизнеспособное и нормальное государство. И наоборот, где американцы не появлялись, начинались только война и разруха. Что касается присутствия США в Афганистане, то странным образом в провинциях, где присутствовали американцы, многократно увеличилось производство опиума. Ни на какие мысли не наводит?Анатолий Селивановдля пиндосов "друзей" Нет, для них исключчительно свои интересы - ирак, и многиедругие страны, а сейчас афганистан и далее хохляндия - все будут брошены и забыты.................... но до тупых хохлов пока еще не доходит, что с ними будет, когда пиндосы слиняют ..................ВКвладимир казарскийУ англосаксов нет постоянных союзников, у них есть только постоянные интересы.Комментировать
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