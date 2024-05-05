Кевин Магнуссен избежал штрафа за неспортивное поведение

Кевин Магнуссен избежал штрафа за неспортивное поведениеLAT Images / Haas Стюарды Гран При Майами не стали применять дополнительные санкции в отношении пилота Haas Кевина Магнуссена, получившего несколько штрафов по ходу спринта.
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