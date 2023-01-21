Бразильская федерация попросила Роналдо пригласить Луиса Энрике на пост тренера сборной

Федерация футбола Бразилии заинтересована в сотрудничестве с Луисом Энрике. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на UOL, бывший главный тренер сборной Испании входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в национальной команде Бразилии.