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Бразильская федерация попросила Роналдо пригласить Луиса Энрике на пост тренера сборной

Федерация футбола Бразилии заинтересована в сотрудничестве с Луисом Энрике. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на UOL, бывший главный тренер сборной Испании входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в национальной команде Бразилии.

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