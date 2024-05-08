Как советские граждане финансировали войну

Победа в Великой Отечественной войне далась Советскому Союзу огромной ценой. Трагедия унесла жизни как минимум 27 миллионов человек и лишило страну около трети национального богатства, поставив под удар будущие поколения.
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