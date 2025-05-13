Поклонская открыто и упорно проповедует западное неоязычество. А она госслужащая РФ.

Поклонская упорно и активно проповедует нашему народу нашей России языческий культ, а не веру православную, что при её нынешней государственной очень высокой должности в надзорных федеральных органах, видимо, не следует делать, а она делает.
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