Участники рынка выступил против запрета криптовалют

В правительстве изучают концепцию Минфина по регулированию криптовалют, участники крипторынка тем временем призывают легализовать в России майнинг цифровых денег: это позволит пополнить бюджеты регионов дополнительными налогами, пишут «Известия».
В правительстве изучают концепцию Минфина по регулированию криптовалют, участники крипторынка тем временем призывают легализовать в России майнинг цифровых денег: это позволит пополнить бюджеты регионов дополнительными налогами, пишут «Известия».
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