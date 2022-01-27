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Участники рынка выступил против запрета криптовалют

В правительстве изучают концепцию Минфина по регулированию криптовалют, участники крипторынка тем временем призывают легализовать в России майнинг цифровых денег: это позволит пополнить бюджеты регионов дополнительными налогами, пишут «Известия».

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