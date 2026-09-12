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ТАСС: в Красноярском крае в потерявшей всех детей семье родился шестой ребенок

ТАСС: в Красноярском крае в потерявшей всех детей семье родился шестой ребенок

В Красноярском крае семья Виноградовых из поселка Красная Сопка, потерявшая в 2024 году четверых детей от отравления дихлофосом, родился шестой ребенок.

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