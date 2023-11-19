Миссис Вселенная-2016 считает, что стандарты красоты сильно изменились

Обладательница титулов «Миссис Вселенная-2016», «Миссис Россия-2016», «Миссис Москва-2016» Надежда Лысенко оценила конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023», который закончился победой участницы из Никарагуа .
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