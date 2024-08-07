Как московский бизнес помогает участникам СВО и жителям новых регионов

Предприниматели перечисляют выручку нуждающимся Один из предпринимателей Москвы, Евгений Чувашов, передал госпиталям в зоне СВО свыше 800 комплектов постельного белья, а владелица кафе Татьяна Железнякова отправила наборы первой медицинской помощи и лекарства.
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