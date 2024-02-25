«Газпром» продолжает поставки российского газа в Европу через Украину Ирэн ОрлонскаяКомпания «Газпром» доставляет газ в Европу через Украину транзитом, в объеме 42,4 миллиона кубических метров в сутки, используя газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».