«Не элита с высшим образованием»: во Владивостоке СОБР посетил очередное этническое кафе и вот что из этого вышло

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Avia.pro - СМИ На фоне всё нарастающей напряжённости вокруг темы миграции, всё чаще звучат вопросы, которые давно назрели в обществе.

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Комментарии
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Астон Мартин
продовольственные и вещевые рынки необходимо в первую очередь просматривать
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19 час.
Александр Пятнистый
Нужны либо скинхеды, которых разогнали и весьма напрасно, или Ку-Клукс-Клан, которого не было, но можно и воссоздать первых и создать вторых.
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16 час.
Nikolay Stepanov
Есть подходящий исторический пример. Действовать так, как немцы в 30е годы решали еврейский вопрос в Польше: азиатская морда? Пуля в лоб!
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13 час.

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