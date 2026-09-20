Тула представила топ-20 известных оружейников ко Дню оружейника

Алексей Михайлович Сурнин разработал пистолет, способный сделать десять выстрелов за полторы минуты, что было новаторством для конца XVIII века.
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