«Сейчас Сенат - это самый привилегированный дом престарелых в стране. Можно добиться очень многого, но нужно понимать, когда следует уйти», - заявила кандидат в президенты США Никки Хейли.
Умственные способности политиков США под вопросом
Комментарии
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Л
Леонид
"Нет сил смотреть на засидевшуюся Диану Файнштейн..." (с) Охренеть, "девушке" 90 лет и она "работает с документами"...
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7 час.
Elena Dmitrieva
🤣🤣🤣
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2 час.
Вячеслав Карюкалов
Тот случай,когда-"нет худа без добра".
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2 час.
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