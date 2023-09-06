Медвежий угол

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Умственные способности политиков США под вопросом

Умственные способности политиков США под вопросом

«Сейчас Сенат - это самый привилегированный дом престарелых в стране. Можно добиться очень многого, но нужно понимать, когда следует уйти», - заявила кандидат в президенты США Никки Хейли.

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Л
Леонид
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