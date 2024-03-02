Философ Фукуяма высказался о последствиях переизбрания Трампа

Философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма выступил с предупреждением об опасностях, которые кроются в победе бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках выборов на пост главы государства.
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