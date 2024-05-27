Картошку не жарим, а используем для фаршировки. Вся семья в восторге, несмотря на будничные продукты

Обычно картошку просто обжаривают, и она служит только как гарнир. Но мы решили поступить по-другому и наполнить картошку начинкой: теперь она сама по себе станет основным блюдом, а не просто дополнением.
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