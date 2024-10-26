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«Общественное»: В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

«Общественное»: В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

На территории Хмельницкой области, расположенной в западной Украине, прогремели громкие хлопки. Соответствующую информацию в субботу, 26 октября, опубликовал телеграм-канал украинского издания «Общественное».

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