«По нам стреляли буквально из всего»: Washington Post написала о провале прорыва ВСУ на Бедгородчину

ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область России, но, в отличие от соседей Курской области, где украинцы захватили десятки населенных пунктов, включая райцентр Суджа, и сейчас активно окапываются и создают свои военные комендатуры, пытаясь удержать занятые позиции, на Белгородчине им это не удалось, пишет Washington Post.
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