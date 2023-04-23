Французский профсоюз пригрозил Макрону оставить Каннский фестиваль без света

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем французском профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без света Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир «Ролан Гаррос» в знак протеста против пенсионный реформы.