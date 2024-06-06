Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал в беседе с RT о необходимости запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране в День России, который отмечается 12 июня.
Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в День России
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ВА
Виктор Александров
12 июня – день предательства СССР Россией, что мы с радостью празднуем с 1990 года. Пора уже прекратить! Не празднуем же мы 22 июня 1941 года, а 12 июня 1990 года нам обошлось ещё дороже в моральном и материальном плане. Читайте «И долго будем праздновать» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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