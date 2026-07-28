БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пока дрон не «клюнул», никто топливными резервами не интересовался

Пока дрон не «клюнул», никто топливными резервами не интересовался

Владельцы НПЗ наделены полномочиями по защите предприятий. Почему не пользуются? Евгений Берсенев Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Сергей Пикин Положение с топливом в российских регионах становится лучше, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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