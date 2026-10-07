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Царьград

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Царукян из СИЗО: инцидент в Шаки — угроза всей Армении

Царукян из СИЗО: инцидент в Шаки — угроза всей Армении

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян из следственного изолятора прокомментировал случай с проникновением азербайджанского военного в село Шаки Сюникской области, назвав его вызовом для всего государства, а не проблемой отдельного населенного пункта.

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