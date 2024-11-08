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Мода и Шоу-бизнес

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Как выглядит невестка Поргиной, какие у них отношения и как относится к «закидонам» звездной родственницы

Как выглядит невестка Поргиной, какие у них отношения и как относится к «закидонам» звездной родственницы

Николай Караченцов прожил в браке с единственной женой Людмилой Поргиной 43 года. Все счастливые годы семейной жизни верная и преданная супруга — Заслуженная артистка РФ была рядом с ним, до последнего дня оберегала и поддерживала знаменитого мужа, прилагала все силы для реабилитации супруга после аварии.

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