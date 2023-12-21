Ярмарка с Дедом Морозом пройдёт в Чите в преддверии Нового года

Новогодняя ярмарка пройдет на площади Революции в Чите 23 декабря, её посетит Дед Мороз.Забайкальцы смогут приобрести яства для новогоднего стола: говяжий язык, поросята и кролики, мидии и креветки, различные разносолы, мед, орехи, рыба, ягода, рыба и мясо.