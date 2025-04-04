ИИ сократит 40% рабочих мест в мире

Мировой рынок искусственного интеллекта к 2033 году достигнет $4,8 трлн, что примерно соответствует размеру экономики Германии — это может затронуть почти половину рабочих мест в мире, предупредило в своем докладе агентство ООН по торговле и развитию ЮНКТАД.