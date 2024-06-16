План достижения мира, обман России Западом и кто первым вышел из СССР

лина любимцева

Развал СССР был подготовлен КГБ СССР под руководством Андропова, которого ВЧЕРА по телику ТАК РАСХВАЛИВАЛИ!! Конечно, к моменту развала СССР Андропова уже не было, сдох сабака, но ДЕЛО ЕГО ЖИВО ДО СТХ ПОР!! Вон, КАК вчера его отмывали. Какой-какой чудесный и умный!! А еще подлый предатель, забыли добавить... Да и предатель Горбачев неоднократно говорил, что "Андропов был его учителем". Чему научил - знаем. До сих пор расхлебываем!!