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План достижения мира, обман России Западом и кто первым вышел из СССР

План достижения мира, обман России Западом и кто первым вышел из СССР

1. Владимир Путин сделал сегодня на коллегии Министерства иностранных дел России новое мирное предложение Западу.

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Комментарии
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лина любимцева
Развал СССР был подготовлен КГБ СССР под руководством Андропова, которого ВЧЕРА по телику ТАК РАСХВАЛИВАЛИ!! Конечно, к моменту развала СССР Андропова уже не было, сдох сабака, но ДЕЛО ЕГО ЖИВО ДО СТХ ПОР!! Вон, КАК вчера его  отмывали. Какой-какой чудесный и умный!! А еще подлый предатель, забыли добавить... Да и предатель Горбачев неоднократно говорил, что &quot;Андропов был его учителем&quot;. Чему научил - знаем. До сих пор расхлебываем!!
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1 д.
лл
лина любимцева
А ДАЛЬШЕ еще &quot;лучше&quot;!! ЕЛЬЦИН, потом  агент США Яковлев!! Ельцин вообще ПОЗОРИЩЕ ПОЗОРНОЕ!! А ему эти &quot;благодарные&quot; последователи и ученики Андропова АЛКАШ &quot;Ельцин центры&quot; ставят и совершенно не реагируют на возмущение народа России и требование закрыть это ПОЗОРИЩЕ РОССИИ!!
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1 д.
Бендер Задунайский
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18 час.

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