1. Владимир Путин сделал сегодня на коллегии Министерства иностранных дел России новое мирное предложение Западу.
План достижения мира, обман России Западом и кто первым вышел из СССР
Комментарии
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лина любимцева
Развал СССР был подготовлен КГБ СССР под руководством Андропова, которого ВЧЕРА по телику ТАК РАСХВАЛИВАЛИ!! Конечно, к моменту развала СССР Андропова уже не было, сдох сабака, но ДЕЛО ЕГО ЖИВО ДО СТХ ПОР!! Вон, КАК вчера его отмывали. Какой-какой чудесный и умный!! А еще подлый предатель, забыли добавить... Да и предатель Горбачев неоднократно говорил, что "Андропов был его учителем". Чему научил - знаем. До сих пор расхлебываем!!
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1 д.
лл
лина любимцева
А ДАЛЬШЕ еще "лучше"!! ЕЛЬЦИН, потом агент США Яковлев!! Ельцин вообще ПОЗОРИЩЕ ПОЗОРНОЕ!! А ему эти "благодарные" последователи и ученики Андропова АЛКАШ "Ельцин центры" ставят и совершенно не реагируют на возмущение народа России и требование закрыть это ПОЗОРИЩЕ РОССИИ!!
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1 д.
Бендер Задунайский
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18 час.
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