Новый дом на 270 квартир появится в САО по программе реновации

В Северном административном округе скоро станет на одну современную новостройку больше. На улице Смольной активно идёт строительство жилого комплекса, который станет новым домом для 270 семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЭА На МКАД начинаетс...
- На Дубнинской муж...
- На Дубнинской муж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым