Наиболее популярными городами для путешествий жителей Москвы в период ноябрьских праздников (с 31 октября по 8 ноября) стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Казань.
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