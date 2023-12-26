Ученые открыли механизм влияния опухолей на здоровые клетки

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с зарубежными коллегами провели исследование, в котором наглядно продемонстрировали, как раковые опухоли могут влиять на окружающие их здоровые клетки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии